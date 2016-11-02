МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 1,5% при среднегодовой инфляции в 15,1% и в 2017 году - на уровне 2,5% при среднегодовой инфляции в 11%. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе МВФ по экономике стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, передает УНН.
При этом МВФ прогнозирует, что инфляция в 2016 году в Украине на конец периода составит 13,0%, а в 2017 году - 8,5%.
По прогнозам Фонда, внешний долг Украины в этом году составит 141,3% ВВП, в 2017 году уменьшится до 136,3% ВВП.