МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году

При этом МВФ прогнозирует, что инфляция в 2016 году в Украине на конец периода составит 13,0%, а в 2017 году - 8,5%.

По прогнозам Фонда, внешний долг Украины в этом году составит 141,3% ВВП, в 2017 году уменьшится до 136,3% ВВП.