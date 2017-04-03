МВФ сьогодні розгляне питання щодо траншу в 1 млрд дол. для України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує сьогодні розглянути виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування в обсязі 1 мільярд доларів. Це випливає з оприлюдненого на сайті організації графіка роботи Ради директорів МВФ, передає УНН.
“Розгляд радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) — разом із результатами консультацій 2016 року за статтею IV угод МВФ — заплановано на 3 квітня 2017 року. Завершення третього перегляду уможливить транш обсягом близько 1 млрд доларів США,” — йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше.
Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).
Після цього МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.
У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ. Зокрема, йшлося про уточнення розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду ОРДЛО, та захоплення бойовиками українських підприємств.
Нагадаємо, НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.
Остання на часі місія МВФ відвідала Київ в період з 3 по 17 листопада 2016 року. У МВФ повідомили, що завершення третього перегляду уможливить транш обсягом в близько 1 млрд дол. США, а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування становитиме близько 8,32 млрд дол.
При цьому в Україні нещодавно працювала технічна місія МВФ.