МВФ сегодня рассмотрит вопрос о транша в 1 млрд долл. для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Совет директоров Международного валютного фонда планирует сегодня рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования в объеме 1000000000 долларов. Это следует из обнародованного на сайте организации графика работы Совета директоров МВФ, передает УНН.
"Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года. Завершение третьего пересмотра позволит транш объемом около 1 млрд долларов США ", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.
Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).
После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины . Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчезло из повестки дня Совета директоров МВФ.
В Минфине объяснили причины исчезновения вопрос транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов относительно экономических последствий мер, применяемых Украины в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.
Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17500000000 долл. Украина за четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014.
Последняя актуально миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8320000000 долл.
При этом в Украине недавно работала техническая миссия МВФ .