МВФ сегодня рассмотрит вопрос о транша в 1 млрд долл. для Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50914 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104843 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161359 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118785 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117917 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113298 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104777 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107211 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103694 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154982 просмотра

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МВФ сегодня рассмотрит вопрос о транша в 1 млрд долл. для Украины

МВФ сегодня рассмотрит вопрос о транша в 1 млрд долл. для Украины

Киев  •  УНН

 • 16017 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Совет директоров Международного валютного фонда планирует сегодня рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования в объеме 1000000000 долларов. Это следует из обнародованного на сайте организации графика работы Совета директоров МВФ, передает УНН.

"Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года. Завершение третьего пересмотра позволит транш объемом около 1 млрд долларов США ", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины . Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчезло из повестки дня Совета директоров МВФ.

В Минфине объяснили причины исчезновения вопрос транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов относительно экономических последствий мер, применяемых Украины в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.

Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17500000000 долл. Украина за четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена ​​Украине 30 апреля 2014.

Последняя актуально миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8320000000 долл.

При этом в Украине недавно работала техническая миссия МВФ .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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