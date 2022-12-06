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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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«Музика вільної країни»: номіновано понад 100 артистів, стартувало голосування

«Музика вільної країни»: номіновано понад 100 артистів, стартувало голосування

Київ • УНН

 • 1113173 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Розпочалося голосування у спеціальній номінації «Музика вільної країни» нової музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS.

Медіасервіс MEGOGO в середині листопада представив власну музичну премію — MEGOGO MUSIC AWARDS від музичного каналу MEGOGO LIVE. 30 листопада, розпочалось голосування у спеціальній номінації — «Музика вільної країни», де претендентів самостійно подавали музиканти та їхні продюсери.

До списку подалось 108 артистів, серед яких відомі імена українського шоу-бізнесу:
— Тіна Кароль, «Вільні. Нескорені»
— Злата Огневич, «Світло»
— KADNAY, «Вірою.Правдою»
— KHAYAT, «Під дощем»
— ROXOLANA, «Люди як кораблі»
— Mashukovsky, «ДІВЧИНА-ГАРМАТА»

та багато нових імен української сцени — гурт Квіткіс, гурт Циферблат, гурт KOLABA, співачки SESTRA, SHADU, SPIVOCHA та інші.

Подивитись повний перелік номінантів, послухати та проголосувати за власного фаворита можна на сайті премії до 11 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що на номінацію «Музика вільної країни» висувалися пісні, написані українською мовою після 24 лютого, що перебувають у вільному доступі для прослуховування та, бажано, мали кліп для показу на музичному каналі MEGOGO LIVE.

Премія MEGOGO MUSIC AWARDS заснована для популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен та звучань, а також справедливої відзнаки творчих успіхів артистів.

Голосування у інших 8-ми номінаціях стартувало 15 листопада, проголосувати можна тут. Оголошення переможців відбудеться 16 грудня.

Про MEGOGO

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований 2011 року в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо.

Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

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