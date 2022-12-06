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«Музыка свободной страны»: номинировано более 100 артистов, стартовало голосование

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Началось голосование по специальной номинации «Музыка свободной страны» новой музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS.

Медиасервис MEGOGO в середине ноября представил свою музыкальную премию — MEGOGO MUSIC AWARDS от музыкального канала MEGOGO LIVE. 30 ноября началось голосование в специальной номинации — «Музыка свободной страны», где претендентов самостоятельно подавали музыканты и их продюсеры.

В список подали 108 артистов, среди которых известны имена украинского шоу-бизнеса:
— Тина Кароль, «Вільні. Нескорені»
— Злата Огневич, «Світло»
— KADNAY, «Вірою.Правдою»
— KHAYAT, «Під дощем»
— ROXOLANA, «Люди як кораблі»
— Mashukovsky, «ДІВЧИНА-ГАРМАТА»

и много новых имен украинской сцены — группа Квиткис, группа Циферблат, группа KOLABA, певицы SESTRA, SHADU, SPIVOCHA и другие.

Посмотреть полный список номинантов, послушать и проголосовать за своего фаворита можно на сайте премии до 11 декабря 2022 года.

Напомним, что на номинацию «Музыка свободной страны» выдвигались песни, написанные на украинском языке после 24 февраля, которые находятся в свободном доступе для прослушивания и, желательно, имели клип для показа на музыкальном канале MEGOGO LIVE.

Премия MEGOGO MUSIC AWARDS основана для популяризации современной украинской музыки, поиска новых имен и звучаний, а также справедливой награды творческих успехов артистов.

Голосование в других 8 номинациях стартовало 15 ноября, проголосовать можно здесь. Объявление победителей состоится 16 декабря.

О MEGOGO

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру.

Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блоггерский контент; аудиокниги, подкасты и радио.

Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.

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