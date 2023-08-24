Мустафа Джемілєв: деокупація Криму – це питання виживання корінного народу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час відкриття третього саміту Кримської платформи висловив сподівання, що всі країни підтримають Формулу миру, яка складається з 10 пунктів запропонованих президентом Зеленським, передає кореспондент УНН.
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“Останнім часом з'явилося багато так званих «мирних ініціатив» щодо припинення російсько-української війни. Причому деякі з них передбачають припинення вогню ще до виведення російських військ із території України. А окремі політики висловлюються, щоб Україна пожертвувала деякими своїми територіями, зокрема Кримом. Я абсолютно впевнений, що якби йшлося про їхні власні території, такі пропозиції не лунали б. Зрозуміло, що Україна, наше суспільство їх ніколи не схвалять”, - зазначив Джемілєв.
Доповнення
Він наголосив, що підтримка незаконних вимог росії не забезпечить довгостроковий мир. Насправді це, швидше за все, призведе до більшої небезпеки та нестабільності.
«Проте дуже надихає, що абсолютна більшість людства – на боці справедливості, на боці України. Тому ми не маємо сумніву, що наші землі будуть звільнені, і руки, протягнуті до цілісності України, будуть зламані. Дуже сподіваюся, що усі провідні країни світу підтримають мирний план із 10 пунктів, запропонований Президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає насамперед виведення російських військ з усіх окупованих територій України», - сказав Джемілєв.
Він підкреслив, що якнайшвидше звільнення півострова вкрай важливе для корінного народу Криму.
«Для нас це питання виживання та подальшого розвитку або ж повного зникнення як самобутньої нації», - наголосив Джемілєв.
Нагадаємо
23 серпня був підписаний меморандум з провідними компаніями, які готові одразу після деокупації економічно розвивати Крим. Про це повідомив на пресконференції Президент України Володимир Зеленський.