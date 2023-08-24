Мустафа Джемилев: деоккупация Крыма - это вопрос выживания коренного народа

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“В последнее время появилось много так называемых «мирных инициатив» по прекращению российско-украинской войны. Причем некоторые из них предусматривают прекращение огня еще до вывода российских войск с территории Украины. А отдельные политики высказываются, чтобы Украина пожертвовала некоторыми своими территориями, в частности Крымом. Я абсолютно уверен, что если бы речь шла об их собственных территориях, такие предложения не звучали бы. Понятно, что Украина, наше общество их никогда не одобрят”, - отметил Джемилев.

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Он подчеркнул, что поддержка незаконных требований России не обеспечит долгосрочный мир. На самом деле это, скорее всего, приведет к большей опасности и нестабильности.

«Однако очень вдохновляет, что абсолютное большинство человечества – на стороне справедливости, на стороне Украины. Поэтому мы не сомневаемся, что наши земли будут освобождены, и руки, протянутые к целостности Украины, будут сломаны. Очень надеюсь, что все ведущие страны мира поддержат мирный план из 10 пунктов, предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, который предусматривает прежде всего вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины», - сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что скорейшее освобождение полуострова крайне важно для коренного народа Крыма.

«Для нас это вопрос выживания и дальнейшего развития или же полного исчезновения как самобытной нации», - подчеркнул Джемилев.

Напомним

23 августа был подписан меморандум с ведущими компаниями, которые готовы сразу после деоккупации экономически развивать Крым. Об этом сообщил на пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский.