Щонайменше 10 компаній готові розвивати Крим після деокупації: меморандум підпишуть сьогодні

Цитата

«У нас сьогодні буде підписано меморандум з десятком, а може навіть більше серйозних провідних компаній, які хочуть, готові одразу після деокупації прийти та економічно розвивати Крим», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття третього саміту Кримської платформи заявив, що після деокупації Криму Україна забезпечить верховенство права та поверне справжній сенс його інфраструктурі. За його словами, вже є підтримка бізнесу з усього світу, який готовий зайти в Крим і почати працювати одразу після деокупації, серед інвесторів також тисячі українських компаній,