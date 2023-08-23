По меньшей мере 10 компаний готовы развивать Крым после деоккупации: меморандум подпишут сегодня

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«У нас сегодня будет подписан меморандум с десятком, а может даже больше серьезных ведущих компаний, которые хотят, готовы сразу после деоккупации прийти и экономически развивать Крым», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия третьего саммита Крымской платформы заявил, что после деоккупации Крыма Украина обеспечит верховенство права и вернет настоящий смысл его инфраструктуре. По его словам, уже есть поддержка бизнеса со всего мира, который готов зайти в Крым и начать работать сразу после деоккупации, среди инвесторов также тысячи украинских компаний,