По меньшей мере 10 компаний готовы развивать Крым после деоккупации: меморандум подпишут сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, 23 августа, будет подписан меморандум с десятком, а может даже и больше ведущими компаниями, которые готовы сразу после деоккупации прийти и экономически развивать Крым. Об этом сообщил на пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский по результатам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«У нас сегодня будет подписан меморандум с десятком, а может даже больше серьезных ведущих компаний, которые хотят, готовы сразу после деоккупации прийти и экономически развивать Крым», - сказал Зеленский.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия третьего саммита Крымской платформы заявил, что после деоккупации Крыма Украина обеспечит верховенство права и вернет настоящий смысл его инфраструктуре. По его словам, уже есть поддержка бизнеса со всего мира, который готов зайти в Крым и начать работать сразу после деоккупации, среди инвесторов также тысячи украинских компаний,