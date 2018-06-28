Мурзін про гру відбору до ЧС-2019 з Туреччиною: нам треба битися у захисті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Головний тренер чоловічої національної збірної України Євген Мурзін розповів про підготовку команди до матчів відбору на чемпіонат світу-2019 проти Туреччини, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Наставник спочатку розповів щодо контрольних поєдинків з Ізраїлем.
“Думаю, гра зі швидкою і молодою командою Ізраїлю показала, що ми на правильному шляху. Було дуже багато браку, але саме ставлення і порівняння цих двох ігор показало, що ми все робимо правильно. Тож я розраховую на усіх гравців, усі живі-здорові, є мікротравми, але це нормальне явище для тренувального процесу”, — наголосив Мурзін.
“Що стосується майбутнього матчу з Туреччиною, то, думаю, що я добре пояснив хлопцям ситуацію і доніс до них, що нам треба битися у захисті. Якщо ми зможемо нав’язати жорсткий агресивний баскетбол, то ми досягнемо необхідного результату. Мені здається, останні тренування показали, що я зміг достукатися до гравців”, — підкреслив наставник.
Додамо, що вже сьогодні команда Мурзіна проведе гостьовий поєдинок із Туреччиною о 20:00. Наразі Українці мають 3 перемоги в 4-х іграх, а турки — 2.