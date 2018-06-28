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Мурзин об игре отбора к ЧМ-2019 с Турцией: нам надо биться в защите

Киев  •  УНН

 • 8523 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Главный тренер мужской сборной Украины Евгений Мурзин рассказал о подготовке команды к матчам отбора на чемпионат мира-2019 против Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Наставник сначала рассказал о контрольных поединков с Израилем.

“Думаю, игра с быстрой и молодой командой Израиля показала, что мы на правильном пути. Было очень много брака, но само отношение и сравнение этих двух игр показал, что мы все делаем правильно. Поэтому я рассчитываю на всех игроков, все живы-здоровы, есть микротравмы, но это нормальное явление для тренировочного процесса”, — подчеркнул Мурзин.

“Что касается предстоящего матча с Турцией, то, думаю, что я хорошо объяснил ребятам ситуацию и донес до них, что нам надо биться в защите. Если мы сможем навязать жесткий агрессивный баскетбол, то мы достигнем необходимого результата. Мне кажется, последние тренировки показали, что я смог достучаться до игроков”, — подчеркнул наставник.

Добавим, что уже сегодня команда Мурзина проведет гостевой поединок с Турцией в 20:00. Сейчас Украинцы имеют 3 победы в 4-х играх, а турки — 2.

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