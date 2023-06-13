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Може містити вірус: невідомі від імені столичної прокуратури розсилають спам

Київ • УНН

 • 1749849 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Київська прокуратура попередила про те, що невідомі 13 червня під виглядом запиту від імені керівників столичної прокуратури розсилають листи з файлами, зараженими вірусом. Про це написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook, пише УНН.

Може містити вірус: невідомі від імені столичної прокуратури розсилають спам

Деталі

За її словами, у повідомленнях, які невідомі відправляють на електронну пошту, міститься файл під назвами "Спецповідомлення" або "Електронна копія службового листа".

"Він може мати вірусну програму", - наголосила Максимець.

У відомстві попросили тих, хто отримав таке повідомлення сьогодні після 14.00, не відкривати файл та одразу видалити його. Адже жодних подібних розсилок прокуратура не здійснювала, зазначила Максимець.

Нагадаємо

Раніше державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджала, що російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення через торенти. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код.

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