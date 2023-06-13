Может содержать вирус: неизвестные от имени столичной прокуратуры рассылают спам

Детали

По ее словам, в сообщениях, которые неизвестные отправляют на электронную почту, содержится файл под названиями "Спецсообщение" или "Электронная копия служебного письма".

"Он может иметь вирусную программу", - подчеркнула Максимец.

В ведомстве попросили тех, кто получил такое сообщение сегодня после 14.00, не открывать файл и сразу удалить его. Ведь никаких подобных рассылок прокуратура не осуществляла, отметила Максимец.

Напомним

Ранее государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждала, что российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение через торренты. Обычно такое ПО распространяется с помощью торрент-трекеров, чем активно пользуются злоумышленники, в том числе российские спецслужбы, которые добавляют к взломанному ПО вредоносный код.