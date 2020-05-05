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МОЗ: за добу в Україні 366 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що в Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу - 366 нових випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.

МОЗ: за добу в Україні 366 нових випадків COVID-19

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

У ЦГЗ додали, що хворобу підтверджено у 881 дитини та 2 479 медиків.

Усього в Україні досліджено 139 759 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 8 935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2 061 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 3 762 особи, з них 157 дітей та 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 167 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 454 випадки;
  • Волинська область — 343 випадки;
  • Дніпропетровська область — 478 випадків;
  • Донецька область — 83 випадки;
  • Житомирська область — 448 випадків;
  • Закарпатська область — 546 випадків;
  • Запорізька область — 287 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1015 випадків;
  • Кіровоградська область — 401 випадок;
  • місто Київ — 1583 випадки;
  • Київська область — 866 випадків;
  • Львівська область — 514 випадків;
  • Луганська область — 38 випадків;
  • Миколаївська область — 163 випадки;
  • Одеська область — 469 випадків;
  • Полтавська область — 231 випадок;
  • Рівненська область — 779 випадків;
  • Сумська область — 112 випадків;
  • Тернопільська область — 923 випадки;
  • Харківська область — 377 випадків;
  • Херсонська область — 142 випадки;
  • Хмельницька область — 119 випадків;
  • Чернівецька область — 1948 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за добу коронавірусну хворобу підтвердили у 26 дітей та 22 медиків.

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