МОЗ: за добу в Україні 366 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що в Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу - 366 нових випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
У ЦГЗ додали, що хворобу підтверджено у 881 дитини та 2 479 медиків.
Усього в Україні досліджено 139 759 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 8 935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2 061 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 3 762 особи, з них 157 дітей та 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 167 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 454 випадки;
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- Волинська область — 343 випадки;
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- Дніпропетровська область — 478 випадків;
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- Донецька область — 83 випадки;
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- Житомирська область — 448 випадків;
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- Закарпатська область — 546 випадків;
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- Запорізька область — 287 випадків;
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- Івано-Франківська область — 1015 випадків;
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- Кіровоградська область — 401 випадок;
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- місто Київ — 1583 випадки;
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- Київська область — 866 випадків;
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- Львівська область — 514 випадків;
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- Луганська область — 38 випадків;
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- Миколаївська область — 163 випадки;
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- Одеська область — 469 випадків;
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- Полтавська область — 231 випадок;
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- Рівненська область — 779 випадків;
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- Сумська область — 112 випадків;
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- Тернопільська область — 923 випадки;
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- Харківська область — 377 випадків;
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- Херсонська область — 142 випадки;
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- Хмельницька область — 119 випадків;
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- Чернівецька область — 1948 випадків;
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- Черкаська область — 314 випадків;
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- Чернігівська область — 64 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні за добу коронавірусну хворобу підтвердили у 26 дітей та 22 медиків.