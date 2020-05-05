Минздрав: за сутки в Украине 366 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что в Украине на 9:00 5 мая зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки - 366 новых случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
В ЦОЗ добавили, что болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.
Всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 8 935 пациентов, из них 724 ребенка и 2 061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3 762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 454 случая;
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- Волынская область - 343 случая;
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- Днепропетровская область - 478 случаев;
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- Донецкая область - 83 случая;
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- Житомирская область - 448 случаев;
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- Закарпатская область - 546 случаев;
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- Запорожская область - 287 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
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- Кировоградская область - 401 случай;
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- Киев - 1583 случая;
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- Киевская область - 866 случаев;
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- Львовская область - 514 случаев;
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- Луганская область - 38 случаев;
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- Николаевская область - 163 случая;
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- Одесская область - 469 случаев;
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- Полтавская область - 231 случай;
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- Ровенская область - 779 случаев;
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- Сумская область - 112 случаев;
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- Тернопольская область - 923 случая;
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- Харьковская область - 377 случаев;
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- Херсонская область - 142 случая;
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- Хмельницкая область - 119 случаев;
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- Черновицкая область - 1948 случаев;
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- Черкасская область - 314 случаев;
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- Черниговская область - 64 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 года в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Украине за сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 26 детей и 22 медиков.