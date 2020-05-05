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Минздрав: за сутки в Украине 366 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 13330 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что в Украине на 9:00 5 мая зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки - 366 новых случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

Минздрав: за сутки в Украине 366 новых случаев COVID-19

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

В ЦОЗ добавили, что болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.

Всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 8 935 пациентов, из них 724 ребенка и 2 061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3 762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 454 случая;
  • Волынская область - 343 случая;
  • Днепропетровская область - 478 случаев;
  • Донецкая область - 83 случая;
  • Житомирская область - 448 случаев;
  • Закарпатская область - 546 случаев;
  • Запорожская область - 287 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
  • Кировоградская область - 401 случай;
  • Киев - 1583 случая;
  • Киевская область - 866 случаев;
  • Львовская область - 514 случаев;
  • Луганская область - 38 случаев;
  • Николаевская область - 163 случая;
  • Одесская область - 469 случаев;
  • Полтавская область - 231 случай;
  • Ровенская область - 779 случаев;
  • Сумская область - 112 случаев;
  • Тернопольская область - 923 случая;
  • Харьковская область - 377 случаев;
  • Херсонская область - 142 случая;
  • Хмельницкая область - 119 случаев;
  • Черновицкая область - 1948 случаев;
  • Черкасская область - 314 случаев;
  • Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 года в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине за сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 26 детей и 22 медиков.

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