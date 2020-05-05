В Україні за добу коронавірусну хворобу підтвердили у 26 дітей та 22 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 366 осіб, з них 26 дітей та 22 медичних працівники. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 366 осіб, з низ 26 дітей і 22 медпрацівники. Було госпіталізовано 100 осіб, зафіксовано 13 летальних випадків, серед них більшість - мали супутні хронічні захворювання. Гарна новина – 256 пацієнтів одужали", - розповів Степанов.
Він зазначив, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 12 697 людей, з них 881 дитина та 2479 медпрацівників. Загалом одужало 1875 осіб, а летальних випадків – 316.
Також за попередню добу здійснено 5307 досліджень методом ПЛР. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків у Чернівецькій області – 61, Одеській області – 42 та місті Києві – 48.
Нагадаємо, що в Україні вже 12 697 випадків COVID-19.