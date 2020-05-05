В Украине за сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 26 детей и 22 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине за минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 366 человек, из них 26 детей и 22 медицинских работника. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 366 человек, из низ 26 детей и 22 медработника. Были госпитализированы 100 человек, зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство - имели сопутствующие хронические заболевания. Хорошая новость - 256 пациентов выздоровели", - рассказал Степанов.
Он отметил, что в целом за все время пандемии в Украине заболело 12697 человек, из них 881 ребенок и 2479 медработников. В общем выздоровели 1875 человек, а летальных случаев - 316.
Также за минувшие сутки совершено 5307 исследований методом ПЦР. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Черновицкой области - 61, Одесской области - 42 и городе Киеве - 48.
Напомним, что в Украине уже 12 697 случаев COVID-19.