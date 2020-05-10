МОЗ проводить експертизу ще одного вітчизняного виробника тест-систем
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністерство фінансів вже частково профінансувало виготовлення партій тест-систем Інститутом молекулярної біології та генетики Національної академії медичних наук України, у той самий час Міністерство охорони здоров’я проводить експертизу ще одного вітчизняного виробника тест-систем. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про Інститут молекулярної біології та генетики НАМА, то рішення щодо їх фінансування було прийнято на засіданні РНБО і було введено в дію 13 березня 2020 року. Відповідно до цього рішення було визначено щодо самофінансування виготовлення тестів. Основним виконавцем, згідно з рішення Кабміну визнано Мінфін, яке, знаю, профінансовано вже певні заходи Інституту", - розповів Степанов.
Він зазначив, що МОЗ спілкується з Інститутом, і надає допомогу та поради щодо тестів.
"Окрім іноземних тест-систем, ми користуємось українськими, які виготовляють наші виробники. Зараз ми проводимо експертизи ще одного виробника українських тест-систем", - повідомив міністр.
Як раніше повідомляв УНН, тест-системи на COVID-19 українського виробництва вже закуповує Німеччина.