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Минздрав проводит экспертизу еще одного отечественного производителя тест-систем

Киев • УНН

 • 14171 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министерство финансов уже частично профинансировало изготовление партий тест-систем Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии медицинских наук Украины, в то же время Министерство здравоохранения проводит экспертизу еще одного отечественного производителя тест-систем. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Минздрав проводит экспертизу еще одного отечественного производителя тест-систем

"Если мы говорим об Институте молекулярной биологии и генетики НАМА, то решение об их финансировании было принято на заседании СНБО и было введено в действие 13 марта 2020 года. Согласно этому решению было определено относительно самофинансирования изготовления тестов. Основным исполнителем, согласно решению Кабмина признан Минфин, которое, знаю, профинансировано уже определенные меры Института", - рассказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав общается с Институтом, и оказывает помощь и советы относительно тестов.

"Кроме иностранных тест-систем, мы пользуемся украинскими, производящихся нашими производителями. Сейчас мы проводим экспертизы еще одного производителя украинских тест-систем", - сообщил министр.

Как ранее сообщал УНН, тест-системы на COVID-19 украинского производства уже закупает Германия.

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