МОЗ призначив дату виборів ректора медуніверситету

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я оголошує про продовження проведення конкурсу на заміщення посади ректора НМУ ім. О.О. Богомольця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.

“Вибори ректора відбудуться 30 травня 2019 року. Всього до конкурсу допущено трьох кандидатів, які відповідають вимогам статті 42 Закону України „Про вищу освіту“ та умовам конкурсу — Канюру Олександра, Науменка Олександра, Кучина Юрія. Саме з-поміж цих претендентів трудовий колектив НМУ ім. О.О.Богомольця обиратиме ректора”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, апеляційний суд повернув МОЗ України можливість провести конкурс на посаду ректора НМУ ім.О.О. Богомольця.

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