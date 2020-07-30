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МОЗ планує реформувати порядок експертизи для встановлення інвалідності

МОЗ планує реформувати порядок експертизи для встановлення інвалідності

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України працює над реформуванням порядку експертизи дітей та дорослого населення України з питань встановлення інвалідності. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

"Міністерство охорони здоров’я працює над реформування порядком експертизи дітей та дорослого населення України з питань встановлення інвалідності…Експертизу дітей для надання статусу проводять лікарсько-консультативні комісії, які надають медичну допомогу дітям. Дорослому населенню – медико-соціальні експертні комісії. Відповідно до чинної постанови Кабінету міністрів від грудня 2009 року №1317 "Питання медико-соціальної експертизи", експертизу проводять особам, які звертаються для встановлення інвалідності у напрямку медустанов після проведення діагностичних, лікувальних, реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму", - розповіла Микичак.

Микичак наголосила, що МОЗ ще у квітні рекомендувало для встановлення інвалідності комісіям використовувати норму постанови уряду про встановлення групи інвалідності заочно.

Також вона зазначила, що МОЗ працює над тим, щоб процес встановлення інвалідності був прозорим, доступним, спрощеним й не створював перешкод для пацієнтів в отриманні відповідної підтримки.

Нагадаємо, уряд направив понад 611 млн грн на компенсацію за житло ветеранам війни на Донбасі.

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