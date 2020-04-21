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МОЗ планує отримати 71 тис. костюмів біологічного захисту

МОЗ планує отримати 71 тис. костюмів біологічного захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я найближчим часом планує отримати 71 тисячу костюмів біологічного захисту та направити їх по регіонах в ті медзаклади, що працюють з коронавірусом. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Найближчим часом МОЗ отримає 71 тисячу костюмів біологічного захисту. Це костюми, які повністю відповідають критеріям і нормативам щодо біологічного захисту від інфекційних хвороб. Як тільки ми отримаємо ці костюми, вони відразу будуть розприділені по нашим регіонам", - сказав Степанов.

За його словами, в першу чергу костюми отримають лікарні, які працюють з COVID-19, екстрена швидка медична допомога та мобільні бригади.

"Також ми будемо закуповувати, як на центральному рівні так і через місцевий рівень, саме засоби індивідуального захисту", - наголосив Степанов.

Як повідомлялося в УНН раніше, Державне підприємство "Медичні закупівлі України" погоджуючи закупівлю захисних костюмів для медиків, зволікає із наданням Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) необхідних документів, які б підтверджували їхню якість.

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