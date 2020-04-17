Скандальний директор ДП "Медзакупівлі" намагався придбати для лікарів костюми сумнівної якості
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Державне підприємство “Медичні закупівлі України” погоджуючи закупівлю захисних костюмів для медиків, зволікає із наданням Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) необхідних документів, які б підтверджували їхню якість. Про це свідчить лист заступника міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової на адресу ДП, передає УНН.
Відповідні документи у МОЗ вимагали ще у лютому.
“Не надано інформацію щодо технічних вимог до костюмів біологічного захисту, які планується закупити, з метою перевірки належної якості продукції, що дозволить забезпечити надійний захист лікарів та інших працівників від коронавірусної хвороби COVID-19”, — говориться у листі.
З огляду на це у Міністерстві охорони здоров’я відмовили підприємству у наданні погодження на відповідну закупівлю, адже це не передбачено нормами закону.
Більш того, у МОЗ наголосили, що зволікання із подачею документів може призвести до ініціювання службового розслідування відносно посадовців або ж до звернення до правоохоронців.
Нагадаємо, в кінці березня тодішній міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у державному підприємстві “Медичні закупівлі України”. Як зазначали у МОЗ, таке доручення дано після публікації генерального директора Арсена Жумадилова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.