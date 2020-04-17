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Скандальный директор ГП "Медзакупки" пытался приобрести для врачей костюмы сомнительного качества

Киев  •  УНН

 • 23236 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Государственное предприятие “Медицинские закупки Украины” согласовывая закупку защитных костюмов для медиков, не предоставляет Министерству здравоохранения необходимые документы, которые бы подтверждали их качество. Об этом свидетельствует письмо заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой на адрес ГП, передает УНН.

Соответствующие документы в Минздраве требовали еще в феврале.

“Не предоставлена информация относительно технических требований к костюмам биологической защиты, которые планируется закупить, с целью проверки надлежащего качества продукции, что позволит обеспечить надежную защиту врачей и других работников от коронавирусной болезни COVID-19”, — говорится в письме.

Учитывая это, в Министерстве здравоохранения отказали предприятию в предоставлении согласования на соответствующую закупку, ведь это не предусмотрено нормами законодательства.

Более того, в Минздраве отметили, что промедление с подачей документов может привести к инициированию служебного расследования в отношении должностных лиц или же к обращению к правоохранителям. Напомним, в конце марта тогдашний министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации на государственном предприятии “Медицинские закупки Украины”. Как отмечали в Минздраве, такое поручение было дано после публикации генерального директора Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

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