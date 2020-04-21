Минздрав планирует получить 71 тыс. костюмов биологической защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует получить 71 000 костюмов биологической защиты и направить их по регионам в те медучреждения, работающие с коронавирусом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В ближайшее время Минздрав получит 71 тысячу костюмов биологической защиты. Это костюмы, которые полностью соответствуют критериям и нормативам по биологической защите от инфекционных болезней. Как только мы получим эти костюмы, они сразу будут распределены по нашим регионам", - сказал Степанов.
По его словам, в первую очередь костюмы получат больницы, которые работают с COVID-19, экстренная скорая медицинская помощь и мобильные бригады.
"Также мы будем закупать, как на центральном уровне так и через местный уровень, именно средства индивидуальной защиты", - отметил Степанов.
Как сообщалось в УНН ранее, Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" согласовывая закупку защитных костюмов для медиков, медлит с предоставлением Министерству охраны здоровья (МОЗ) необходимых документов, подтверждающих их качество.