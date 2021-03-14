МОЗ Італії очікує на покращення ситуації з COVID-19 наприкінці весни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Італії, країні, яка сильно постраждала від пандемії, минулого тижня кількість інфікованих коронавірусом зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем, і чиновники попередили, що ситуація погіршується. Однак, влада вірить, що кампанія з вакцинації та жорсткіші обмеження означають, що стан справ має покращитися наприкінці весни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Застосування більш суворих заходів та поступове зростання кількості щеплених людей змушують нас думати, що вже у другій половині весни цифри (щодо захворюваності) будуть покращуватися", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.
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Він додав, що найближчі тижні "будуть зовсім не легкими".
У п'ятницю уряд Італії запровадив загальнодержавні карантинні обмеження на великодні свята та обмежив пересування у більшій частині Італії.
Сперанца заявив, що Італія очікує доставки 52 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу у другому кварталі року і що кампанія з вакцинації буде прискорена навіть із подальшими затримками поставок.
Наразі 6,6 мільйона італійців отримали щонайменше одну дозу вакцини, з них трохи менше 2 мільйонів отримали необхідні 2 дози, про це свідчать дані міністерства охорони здоров'я Італії.
Нагадаємо
Італія з міркувань безпеки призупиняє використання партії вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Додамо, на півночі Італії, в місті Брешія, вчені виявили “нігерійський штам” коронавірусу.