Минздрав Италии ожидает улучшения ситуации с COVID-19 в конце весны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Италии, стране, которая сильно пострадала от пандемии, на прошлой неделе количество инфицированных коронавирусом выросло на 10% по сравнению с предыдущей неделей, и чиновники предупредили, что ситуация ухудшается. Однако, власти верят, что кампания по вакцинации и жесткие ограничения означают, что положение дел должно улучшиться в конце весны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Применение более строгих мер и постепенный рост количества привитых людей заставляют нас думать, что уже во второй половине весны цифры (по заболеваемости) будут улучшаться", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Детали
Он добавил, что ближайшие недели "будут совсем не легкими".
В пятницу правительство Италии ввело общегосударственные карантинные ограничения на пасхальные праздники и ограничило передвижение в большей части Италии.
Сперанца заявил, что Италия ожидает доставки 52 миллионов доз вакцины против коронавируса во втором квартале года и кампания по вакцинации будет ускорена даже с дальнейшими задержками поставок.
Сейчас 6,6 миллиона итальянцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины, из них чуть меньше 2 миллионов получили необходимые 2 дозы, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.
Напомним
Италия из соображений безопасности приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Добавим, на севере Италии, в городе Брешия, ученые обнаружили "нигерийский штамм" коронавируса.