МОЗ буде тестувати на коронавірус правоохоронців – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я запровадить тестування на COVID-19 співробітників Національної поліції та Національної гвардії. Про це міністр Максим Степанов заявив під час зустрічі з головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) Лоттою Сільвандер, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Безпека та здоров’я українців – наш пріоритет. Саме тому уже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати", — наголосив Степанов.
Також сторони обговорили питання імунізації, а також терміни повернення до нового нормального життя на основі регулярної програми вакцинаціі у контексті захисту від епідемій.
"Я дуже дякую Вам, пане міністр, за зустріч, знаючи, що маєте напружений графік. І це не початок, а продовження нашої співпраці. Впевнена, ми можемо співпрацювати ще плідніше", — зазначила Лотта Сільвандер.
Нагадаємо, "Лікарі без кордонів" відвідують людей з підозрою на COVID-19 біля лінії зіткнення на Донбасі.