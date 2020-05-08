МОЗ буде тестувати на коронавірус правоохоронців – Степанов

"Безпека та здоров’я українців – наш пріоритет. Саме тому уже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати", — наголосив Степанов.

Також сторони обговорили питання імунізації, а також терміни повернення до нового нормального життя на основі регулярної програми вакцинаціі у контексті захисту від епідемій.

"Я дуже дякую Вам, пане міністр, за зустріч, знаючи, що маєте напружений графік. І це не початок, а продовження нашої співпраці. Впевнена, ми можемо співпрацювати ще плідніше", — зазначила Лотта Сільвандер.

Нагадаємо, "Лікарі без кордонів" відвідують людей з підозрою на COVID-19 біля лінії зіткнення на Донбасі.