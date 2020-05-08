Минздрав будет тестировать на коронавирус правоохранителей - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство здравоохранения введет тестирование на COVID-19 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом министр Максим Степанов заявил во время встречи с главой Представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - отметил Степанов.
Также стороны обсудили вопросы иммунизации, а также сроки возврата к новой нормальной жизни на основе регулярной программы вакцинации в контексте защиты от эпидемий.
"Я очень благодарна Вам, господин министр, за встречу, зная, что есть напряженный график. И это не начало, а продолжение нашего сотрудничества. Уверена, мы можем сотрудничать еще плодотворнее", - отметила Лотта Сильвандер.
Напомним, "Врачи без границ" посещают людей с подозрением на COVID-19 у линии соприкосновения в Донбассе.