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Минздрав будет тестировать на коронавирус правоохранителей - Степанов

Киев • УНН

 • 14695 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство здравоохранения введет тестирование на COVID-19 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом министр Максим Степанов заявил во время встречи с главой Представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав будет тестировать на коронавирус правоохранителей - Степанов

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - отметил Степанов.

Также стороны обсудили вопросы иммунизации, а также сроки возврата к новой нормальной жизни на основе регулярной программы вакцинации в контексте защиты от эпидемий.

"Я очень благодарна Вам, господин министр, за встречу, зная, что есть напряженный график. И это не начало, а продолжение нашего сотрудничества. Уверена, мы можем сотрудничать еще плодотворнее", - отметила Лотта Сильвандер.

Напомним, "Врачи без границ" посещают людей с подозрением на COVID-19 у линии соприкосновения в Донбассе.

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