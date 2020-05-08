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"Лікарі без кордонів" відвідують людей з підозрою на COVID-19 біля лінії зіткнення на Донбасі

Київ • УНН

 • 11799 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. “Лікарі без кордонів” надають медичну допомогу на дому поблизу лінії зіткнення — у Мар’їнському районі Донецької області, дві з трьох мобільних команд організації відвідують людей, у яких сімейні лікарі вже визначили підозру на COVID-19. Про це йдеться в пресрелізі організаціі, передає УНН.

"Лікарі без кордонів" відвідують людей з підозрою на COVID-19 біля лінії зіткнення на Донбасі

Так, повідомляється, що “Лікарі без кордонів” відкрили дві нові місії у реагуванні на COVID-19 — у Донецькій та Житомирській областях.

“У Мар’їнському районі Донецької області, дві з трьох мобільних команд „Лікарів без кордонів“ відвідують людей, у яких сімейні лікарі вже визначили підозру на COVID-19”, — йдеться в пресрелізі.

Повідомляється також, що організація забезпечує відстеження контактів, обстеження, а також лікування на дому людям з легкими симптомами, щоб запобігти перевантаженню у закладах охорони здоров’я.

“Наші мобільні команди надають допомогу близько 20 людям за день — не лише в ізольованих та сільських громадах, а й у міських центрах. Вони проводять попередню діагностику і за необхідності беруть зразки. Людей, які потребують госпіталізації, направляють до найближчих лікарень”, — пояснює координатор проекту “Лікарів без кордонів” у Донецькій області Ірма Данієлян.

Зазначається, що MSF надає психологічну підтримку через конфіденційну “гарячу лінію”, доступну у Мар’їнському та Волноваському районах.

У Житомирській області робота зосереджена на зміцненні потенціалу медпрацівників за допомогою тренінгів та психологічної підтримки.

“Лікарі без кордонів” допомагають людям в Житомирській області побороти туберкульоз із множинною лікарською стійкістю: майже 170 пацієнтів проходять лікування, організація продовжує набирати в свою програму лікування в середньому по чотири пацієнта на тиждень. Хворим пропонується психологічна підтримка переважно по телефону. Пацієнти, які живуть з гепатитом С, в Миколаївській області отримали препарати на період оголошеного карантину.

Крім того зазначається що організація продовжує передавати препарати місцевим програмам по лікуванню ВІЛ в Сєвєродонецьку Луганської області для лікування ряду інфекцій.

Як повідомляв УНН, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На Донеччині коронавірус виявили у 91 особи.

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