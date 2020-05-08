"Врачи без границ" посещают людей с подозрением на COVID-19 у линии соприкосновения на Донбассе

Так, сообщается, что “Врачи без границ” открыли две новые миссии в реагировании на COVID-19 Донецкой и Житомирской областях.

“В Марьинском районе Донецкой области, две из трех мобильных команд „Врачей без границ“ посещают людей, у которых семейные врачи уже определили подозрение на COVID-19”, — говорится в пресс-релизы.

Сообщается также, что организация обеспечивает отслеживание контактов, обследование, а также лечение на дому людям с легкими симптомами, чтобы предотвратить перегрузку в учреждениях здравоохранения.

“Наши мобильные команды оказывают помощь около 20 людям за день — не только в изолированных и сельских общинах, но и в городских центрах. Они проводят предварительную диагностику и при необходимости берут образцы. Людей, нуждающихся в госпитализации, направляют в ближайшие больницы”, — объясняет координатор проекта “Врачей без границ” в Донецкой области Ирма Даниелян.

Отмечается, что MSF оказывает психологическую поддержку через конфиденциальную “горячую линию”, доступную в Марьинском и Волновахском районах.

В Житомирской области работа сосредоточена на укреплении потенциала медработников с помощью тренингов и психологической поддержки.

“Врачи без границ” помогают людям в Житомирской области побороть туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью: почти 170 пациентов проходят лечение, организация продолжает набирать в свою программу лечения в среднем по четыре пациента в неделю. Больным предлагается психологическая поддержка преимущественно по телефону. Пациенты, живущих с гепатитом С, в Николаевской области получили препараты на период объявленного карантина.

Кроме того отмечается что организация продолжает передавать препараты местным программам по лечению ВИЧ в Северодонецке Луганской области для лечения ряда инфекций.

Как сообщал УНН, по данным ЦОP, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Донецкой области коронавирус обнаружили в 91 человека.