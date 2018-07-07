Мотоцикл BMW, який шукав Інтерпол, виявили на кордоні з Польщею

“Розшукуваний правоохоронцями Великої Британії мотоцикл BMW прикордонники Львівського загону виявили на кордоні з Польщею. Ним в Україну через пункт пропуску „Рава-Руська“ прямував громадянин Литви. Під час оформлення на транспортний засіб 2011 року випуску спрацювала база Інтерполу. Як вдалося встановити, він був викрадений та знаходився в розшуку з кінця минулого року”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Сумщині прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Крім того, за інформацією ДПСУ, в одеському аеропорту прикордонники за інформацією Інтерполу викрили громадянина Молдови. Іноземець знаходився в міжнародному розшуку за шахрайство.

По даним випадкам поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Чоловіка та мотоцикл передали співробітникам Нацполіції.