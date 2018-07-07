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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52716 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106037 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127489 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134831 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170620 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153907 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141545 просмотра

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Мотоцикл BMW, который искал Интерпол, обнаружили на границе с Польшей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. На границе с Польшей было обнаружено транспортное средство и иностранца, которые находились в международном розыске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Разыскиваемый правоохранителями Великобритании мотоцикл BMW пограничники Львовского отряда обнаружили на границе с Польшей. На нем в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская" следовал гражданин Литвы. Во время оформления на транспортное средство 2011 выпуска сработала база Интерпола. Как удалось установить, он был похищен и находился в розыске с конца прошлого года", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по информации ГПСУ, в одесском аэропорту пограничники по информации Интерпола разоблачили гражданина Молдовы. Иностранец находился в международном розыске за мошенничество.

По данным случаям проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Мужчины и мотоцикл передали сотрудникам Нацполиции.

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