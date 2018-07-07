Мотоцикл BMW, который искал Интерпол, обнаружили на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. На границе с Польшей было обнаружено транспортное средство и иностранца, которые находились в международном розыске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Разыскиваемый правоохранителями Великобритании мотоцикл BMW пограничники Львовского отряда обнаружили на границе с Польшей. На нем в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская" следовал гражданин Литвы. Во время оформления на транспортное средство 2011 выпуска сработала база Интерпола. Как удалось установить, он был похищен и находился в розыске с конца прошлого года", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по информации ГПСУ, в одесском аэропорту пограничники по информации Интерпола разоблачили гражданина Молдовы. Иностранец находился в международном розыске за мошенничество.
По данным случаям проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Мужчины и мотоцикл передали сотрудникам Нацполиции.