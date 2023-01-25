Моссад допоміг США вкрасти ядерний архів Ірану - Ексдержсекретар Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Колишній держсекретар США Майк Помпео у його новій книзі Never Give An Inch розкрив подробиці викрадення ядерного архіву Ірану, передає УНН.
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Помпео зазначив, що ЦРУ допомогло агентам Моссада втекти з Ірану в лютому 2018 року після того, як цим агентам вдалося вкрасти секретний ядерний архів Ірану із самого серця Тегерана, повідомляє Jerusalem Post.
Він також згадав одну з кількох взаємодій із тодішнім директором Моссада Йоссі Коеном, але не назвав точну дату.
Він сказав: «Коли я вийшов з літака після мого повернення з поїздки до європейської столиці, мені зателефонував Коен, тому я повернувся всередину, щоб прийняти дзвінок, оскільки літак був обладнаний відповідним обладнанням для проведення секретної розмови з ізраїльським чиновником».
Помпео описав голос на іншому кінці телефону як «спокійний та серйозний».
Потім він додав: «Коен сказав мені: «Майк, у нас була команда, яка щойно завершила дуже важливу місію, і тепер у мене виникли проблеми з виведенням деяких із них… Чи можу я отримати вашу допомогу?».
І додав: «Кожного разу, коли Коен дзвонив мені, я отримував дзвінок, і він робив те саме зі мною. Я не ставив йому жодних питань, і, незважаючи на ризики, ми почали працювати і спілкуватися з його командою», зазначивши, що «протягом наступних двох днів команда повернулася до країни, і світ ніколи не дізнається, що одна з найважливіших таємних операцій, що коли-небудь проводилися, тепер завершена».
Примітно, що хоча Помпео не згадав назву операції в книзі, його опис її як однієї з найважливіших секретних операцій, що будь-коли проводилися, збігся з крадіжкою іранського ядерного архіву в 2018 році.
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