Ексдержсекретар Майк Помпео заявив, що США запобігли ядерній війні між Індією та Пакистаном

Цитата

«Я не думаю, що світ належним чином знає, наскільки індійсько-пакистанське суперництво було близьким до того, щоб перерости в ядерну пожежу в лютому 2019 року», - написав ймовірний майбутній кандидат у президенти у своїх мемуарах «Ніколи не поступайся дюйму», головний дипломат Дональда Трампа і раніше голова ЦРУ.

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У лютому 2019 року Індія порушила прецедент, завдавши авіаударів по території Пакистану після того, як звинуватила тамтешню групу бойовиків у теракті, внаслідок якого загинув 41 індійський солдат у Кашміру. Пакистан збив індійський військовий літак, узявши в полон пілота.

Помпео, який перебував у Ханої на саміті Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, сказав, що його тоді розбудив терміновий дзвінок від високопоставленого індійського чиновника.

«Він вважав, що пакистанці почали готувати свою ядерну зброю до удару. Він повідомив мені, що Індія обмірковує власну ескалацію», – написав Помпео.

Помпео сказав, що американські дипломати переконали і Індію, і Пакистан у тому, що жодна з них не готується стати ядерною.

«Жодна інша країна не змогла б зробити те, що ми зробили тієї ночі, щоб уникнути жахливого результату», - написав Помпео.

Помпео, який написав, що Пакистан «ймовірно сприяв» нападу, сказав, що говорив із «фактично лідером Пакистану», тодішнім командувачем армії генералом Камаром Джаведом Баджвою, натякаючи на слабкість цивільних урядів.

Помпео на той час публічно захищав право Індії діяти. У своїй книзі Помпео високо відгукувався про Індію і, на відміну від чиновників у Нью-Делі, не приховував бажання побачити, як південноазіатська демократія протистоїть Китаю.

Індія була «точкою опори моєї дипломатії протидії китайській агресії», - написав Помпео, назвавши Індію та Сполучені Штати «природними союзниками».

Додамо

Індія, а потім Пакистан випробували ядерні бомби у 1998 році, що стало переломним моментом. Тоді президент Білл Клінтон, як відомо, сказав, що Кашмір, розділений між двома країнами, був «найнебезпечнішим місцем у світі».