Экс-госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предотвратили ядерную войну между Индией и Пакистаном

Цитата

«Я не думаю, что мир должным образом знает, насколько индийско-пакистанское соперничество было близко к тому, чтобы перерасти в ядерный пожар в феврале 2019 года», - написал вероятный будущий кандидат в президенты в своих мемуарах «Никогда не уступай дюйма», главный дипломат Дональда Трампа и ранее глава ЦРУ.

Детали

В феврале 2019 года Индия нарушила прецедент, нанеся авиаудары по территории Пакистана после того, как обвинила тамошнюю группу боевиков в теракте, в результате которого погиб 41 индийский солдат в Кашмире. Пакистан сбил индийский военный самолет, взяв в плен пилота.

Помпео, который находился в Ханое на саммите Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сказал, что его тогда разбудил срочный звонок от высокопоставленного индийского чиновника.

«Он полагал, что пакистанцы начали готовить свое ядерное оружие к удару. Он сообщил мне, что Индия обдумывает собственную эскалацию», – написал Помпео.

Помпео сказал, что американские дипломаты убедили и Индию, и Пакистан в том, что ни одна из них не готовится стать ядерной.

«Ни одна другая страна не смогла бы сделать то, что мы сделали той ночью, чтобы избежать ужасного результата», - написал Помпео.

Помпео, который написал, что Пакистан «вероятно способствовал» нападению, сказал, что говорил с «фактическим лидером Пакистана», тогдашним командующим армией генералом Камаром Джаведом Баджвой, намекая на слабость гражданских правительств.

Помпео в то время публично защищал право Индии действовать. В своей книге Помпео высоко отзывался об Индии и, в отличие от чиновников в Нью-Дели, не скрывал желания увидеть, как южноазиатская демократия противостоит Китаю.

Индия была «точкой опоры моей дипломатии противодействия китайской агрессии», - написал Помпео, назвав Индию и Соединенные Штаты «естественными союзниками».

Добавим

Индия, а затем Пакистан испытали ядерные бомбы в 1998 году, что стало переломным моментом. Тогда президент Билл Клинтон, как известно, сказал, что Кашмир, разделенный между двумя странами, был «самым опасным местом в мире».