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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Моссад помог США украсть ядерный архив Ирана - Экс-госсекретарь Помпео

Киев • УНН

 • 1364737 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Бывший госсекретарь США Майк Помпео в его новой книге Never Give An Inch раскрыл подробности похищения ядерного архива Ирана, передает УНН.

Моссад помог США украсть ядерный архив Ирана - Экс-госсекретарь Помпео

Детали

Помпео отметил, что ЦРУ помогло агентам Моссада сбежать из Ирана в феврале 2018 года после того, как этим агентам удалось украсть секретный ядерный архив Ирана из самого сердца Тегерана, сообщает Jerusalem Post.

Он также упомянул одно из нескольких взаимодействий с тогдашним директором Моссада Йосси Коэном, но не назвал точную дату.

Он сказал: «Когда я вышел из самолета после моего возвращения из поездки в европейскую столицу, мне позвонил Коэн, поэтому я вернулся внутрь, чтобы принять звонок, поскольку самолет был оборудован соответствующим оборудованием для проведения секретного разговора с израильским чиновником».

Помпео описал голос на другом конце телефона как «спокойный и серьезный».

Затем он добавил: «Коэн сказал мне: «Майк, у нас была команда, которая только что завершила очень важную миссию, и теперь у меня возникли проблемы с выводом некоторых из них… Могу ли я получить вашу помощь?».

И добавил: «Каждый раз, когда Коэн звонил мне, я получал звонок, и он делал то же самое со мной. Я не задавал ему никаких вопросов, и, несмотря на риски, мы начали работать и общаться с его командой», отметив, что «в течение следующих двух дней команда вернулась в страну, и мир никогда не узнает, что одна из самых важных тайных операций, когда-либо проводившихся, теперь завершена».

Примечательно, что хотя Помпео не упомянул название операции в книге, его описание ее как одной из самых важных секретных операций, когда-либо проводившихся, совпало с кражей иранского ядерного архива в 2018 году.

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