Москва готує дзеркальні заходи у відповідь на санкції ЄС щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Москва не залишить без відповіді розширення санкцій Євросоюзу, запроваджених щодо осіб, причетних до виборів в анексованому Росією Криму. Про це заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Зрозуміло, не залишимо рішення Ради ЄС без наших дзеркальних заходів у відповідь", - сказала вона на брифінгу.
Нагадаємо, Європейський Союз, а услід за ним США та Канада внесли до санкційного списку так званих губернаторів і членів виборчої комісії, причетних до незаконних регіональних виборів, які відбулись у вересні 2019 року в анексованому Росією Криму.