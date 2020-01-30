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МЗС РФ вважає, що "жодні санкції США та Канади" не зупинять залізничний рух з окупованим Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Спроби санкційного тиску США виглядають все більш безглуздо, ніякі санкції Вашингтона і Оттави не зупинять залізничне сполучення між окупованим Кримом і територією Росії. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи розширення санкцій США і Канади щодо Росії, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

МЗС РФ вважає, що "жодні санкції США та Канади" не зупинять залізничний рух з окупованим Кримом

“З кожним разом ініційована Вашингтоном спроба тиску виглядає все більш безглуздо. Ці всі дії не приносили потрібних Вашингтону і Оттаві результатів раніше і не принесуть їх і зараз. Ніякі санкції не можуть зупинити залізничне сполучення між Кримом і рештою території Росії, як, мабуть, про це мріють в Сполучених Штатах Америки, — сказала вона. — Ініціатори лише виставляють напоказ власне безсилля”.

“Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що роль заспівувача у Вашингтона, а Оттава знаходиться в слухняному русі за старшим братом, — зазначила дипломат. — Мабуть, там ніяк не можуть визнати об’єктивну реальність, а саме те, що за підсумками вільного волевиявлення Крим і Севастополь майже шість років тому повернулися до складу Росії”.

Захарова підкреслила, що США і Канада, які називають себе демократіями, чомусь вперто відмовляють у праві на нібито демократичний вибір жителям АР Крим. “До речі кажучи, такі санкції, тиск, політичні оцінки, якісь там нескінченні форуми, звинувачення, ось це все було дуже б затребуваним і необхідно в той момент, коли жителі Криму намагалися провести референдум, а їм на протязі багатьох років це зробити центральна влада не давала. Де були санкції, де були доповіді, де була правозахисна діяльність? Все це, звичайно, така цинічна гра”, — сказала Захарова.

Крім того, офіційний представник МЗС РФ зазначила, що “дико виглядає уявлення вашингтонських і оттавських політиків, які декларують примат права, демократії” і при цьому вважають, що громадян Росії можна покарати заборонами на в’їзд в США і Канаду і фокусують силу удару на жителях окупованого Москвою Криму, “які, виходячи з власних уявлень і скориставшись правовим механізмом, зробили свій вибір”. “Такі рішення, на мій погляд, просто видають страх якогось прямого контакту росіян з американцями, канадцями. Неначе американці і канадці можуть дізнатися правду про події того періоду, про людей, які безпосередньо брали участь в тих подіях. Справжню правду”, — заявила вона.

Як писав УНН раніше, США та Канада розширили санкції проти Російської Федерації.

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