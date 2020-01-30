Канада розширила санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Канада запровадила санкції проти шістьох осіб за організацію незаконних виборів у окупованому Криму. Про це оголосив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань, повідомляє УНН з посиланням на сайт МЗС країни.
Постановою про спеціальні економічні заходи заморожуються активи та накладається заборона на співпрацю із визначеними особами шляхом заборони "усім на території Канади та канадцям поза межами Канади торгувати майном цих осіб чи надавати їм фінансові та пов’язані послуги".
Санкції введено стосовно так званого т.в.о. губернатора Севастополя Михайла Развожаева, голови так званого законодавчих зборів Севастополя Володимира Немцева, так званого члена Ради Федерації від Севастополя Катерини Албатаєвої, глави так званого ЦВК Севастополя Сергія Даниленка, його заступника Лідії Басової, секретаря цієї організації Катерини Пиркової.
Оголошені санкції набули чинності негайно.
Нагадаємо, США також розширили антиросійські санкції.