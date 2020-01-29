США розширили антиросійські санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) розширило в середу списку санкцій по Росії, внісши в нього представників так званої адміністрації окупованого Криму і компанію - оператора пасажирських залізничних перевезень на півострів "Гранд сервіс експрес". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз Мінфіну США.
Санкції введено стосовно так званого т.в.о. губернатора Севастополя Михайла Развожаева, так званого прем'єра Криму Юрія Гоцанюк, голови так званого законодавчих зборів Севастополя Володимира Немцева, так званого члена Ради Федерації від Севастополя Катерини Албатаєвої, глави так званого ЦВК Севастополя Сергія Даниленка, його заступника Лідії Басової , секретаря цієї організації Катерини Пиркової, а також генерального директора "Гранд сервіс експрес" Олександра Ганова. Під санкції підпала і сама компанія.
"Односторонні санкції вводяться за триваючу агресію по відношенню до України і спроби окупації Криму. Сьогоднішні дії демонструють незмінну рішучість змусити Росію нести відповідальність за дестабілізуючі дії в Україні", - зазначається в заяві Мінфіну США.
"Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму", - заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін.
Нагадаємо, у ЄС схвалили розширення санкцій проти РФ через "вибори" в окупованому Криму.