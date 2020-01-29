США расширили антироссийские санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило в среду санкционный список по России, внеся в него представителей так называемой администрации оккупированного Крыма и компанию - оператора пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд сервис экспресс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.
Санкции введены в отношении так называемого врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, так называемого премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя так называемого законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, так называемого члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Албатаевой, главы так называемого ЦИК Севастополя Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой, секретаря этой организации Екатерины Пырковой, а также генерального директора "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова. Под санкции подпала и сама компания.
"Односторонние санкции вводятся за продолжающуюся агрессию в отношении Украины и попытки оккупации Крыма. Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость заставить Россию нести ответственность за дестабилизирующие действия в Украине", - отмечается в заявлении Минфина США.
"Действия ведомства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Напомним, в ЕС одобрили расширение санкций против РФ из-за "выборов" в оккупированном Крыму.