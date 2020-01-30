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МИД РФ считает, что "никакие санкции США и Канады" не остановят железнодорожное движение с оккупированным Крымом

Киев • УНН

 • 12046 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Попытки санкционного давления США выглядят все более нелепо, никакие санкции Вашингтона и Оттавы не остановят железнодорожное сообщение между оккупированным Крымом и территорией России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расширение санкций США и Канады в отношении России, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

МИД РФ считает, что "никакие санкции США и Канады" не остановят железнодорожное движение с оккупированным Крымом

“С каждым разом инициированная Вашингтоном попытка давления выглядит все более нелепо. Эти все действия не приносили нужных Вашингтону и Оттаве результатов раньше и не принесут их и сейчас. Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной территорией России, как, видимо, об этом мечтают в Соединенных Штатах Америки, — сказала она. — Инициаторы лишь выставляют напоказ собственное бессилие”.

“Конечно, мы прекрасно понимаем, что роль запевалы у Вашингтона, а Оттава находится в послушном движении за старшим братом, — отметила дипломат. — Видимо, там никак не могут признать объективную реальность, а именно то, что по итогам свободного волеизъявления Крым и Севастополь почти шесть лет назад вернулись в состав России”.

Захарова подчеркнула, что США и Канада, называющие себя демократиями, почему-то упорно отказывают в праве на якобы демократический выбор жителям АР Крым. “Кстати говоря, такие санкции, давление, политические оценки, какие-то там бесконечные форумы, обвинения, вот это все было очень бы востребованным и необходимо в тот момент, когда жители Крыма пытались провести референдум, а им на протяжении многих лет это сделать центральные власти не давали. Где были санкции, где были доклады, где была правозащитная деятельность? Все это, конечно, такая циничная игра”, — сказала Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что “дико выглядит представление вашингтонских и оттавских политиков, которые декларируют примат права, демократии” и при этом считают, что граждан России можно наказать запретами на въезд в США и Канаду и фокусируют силу удара на жителей Крыма, “которые, исходя из собственных представлений и воспользовавшись правовым механизмом, сделали свой выбор”. “Такие решения, на мой взгляд, просто выдают страх какого-то прямого контакта россиян с американцами, канадцами. Как будто американцы и канадцы могут узнать правду о событиях того периода, о людях, которые непосредственно принимали участие в тех событиях. Настоящую правду”, — заявила она.

Как писал УНН ранее, США и Канада расширили санкции против Российской Федерации.

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