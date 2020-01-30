Москва готовит зеркальные меры в ответ на санкции ЕС в отношении Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Москва не оставит без ответа расширение санкций Евросоюза, введенных в отношении лиц, причастных к выборам в аннексированом Россией Крыму. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Разумеется, не оставим решение Совета ЕС без наших зеркальных мер", - сказала она на брифинге.
Напомним, Европейский Союз, а вслед за ним США и Канада внесли в санкционного списка так называемых губернаторов и членов избирательной комиссии, причастных к незаконным региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2019 году в аннексированном Россией Крыму.