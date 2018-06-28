Москалькова заявила, що стан здоров’я Сенцова задовільний
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова є задовільним. Про це вона повідомила після зустрічі з Сенцовим, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сенцов в хорошій емоційній формі, він ходить, цікавиться тим, що відбувається в світі, дивиться по телевізору в холі медсанчастини новини та футбол, пише сценарій для фільму", - сказала Москалькова.
Вона також зазначила, що обговорювати питання припинення голодування Сенцов відмовився.
Як уточнила Москалькова, Сенцов стверджує, що його здоров'я в задовільному стані, хоча 8 червня було погіршення і його вивозили до цивільної лікарні на консиліум.
Уповноважений з прав людини також підкреслила, що Сенцов знаходиться під наглядом лікарів, його медичні показники свідчать, що загрози життю в даний час немає.
"Він перебуває на зв'язку з мамою, вона пише йому листи, чекає дзвінка двоюрідної сестри, йому телефонують друзі", - додала Москалькова, висловивши надію, що спілкування з близькими переконає його припинити голодування.
Нагадаємо, українського Омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до О.Сенцова. Як повідомили в офісі Уповноваженого, Т.Москалькова після відвідання українського режисера залишила територію колонію, не поговоривши і нічого не пояснивши Л.Денісовій.
Як повідомляв УНН, засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування.