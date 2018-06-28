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Смотрит новости и футбол: Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова является удовлетворительным. Об этом она сообщила после встречи с Сенцовым, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит по телевизору в холле медсанчасти новости и футбол, пишет сценарий для фильма", - сказала Москалькова.

Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Как уточнила Москалькова, Сенцов утверждает, что его здоровье в удовлетворительном состоянии, хотя 8 июня было ухудшение и его вывозили в гражданскую больницу на консилиум.

Уполномоченный по правам человека также подчеркнула, что Сенцов находится под наблюдением врачей, его медицинские показатели свидетельствуют, что угрозы жизни в настоящее время нет.

"Он находится на связи с мамой, она пишет ему письма, ждет звонка двоюродной сестры, ему звонят друзья", - добавила Москалькова, выразив надежду, что общение с близкими убедит его прекратить голодовку.

Напомним, укараинского Омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к О.Сенцову. Как сообщили в офисе Уполномоченного, Т.Москалькова после посещения украинского режиссера покинула территорию колонии, не поговорив и ничего не объяснив Денисовой.

Как сообщал УНН, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку.

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