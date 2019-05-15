Москалькова сподівається, що Зеленський допоможе перезавантаженню відносин між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова сподівається, що новообраний президент України Володимир Зеленський зможе посприяти звільненню головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, що може допомогти перезавантаження відносин Росії і України. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Щиро сподіваюся, що новообраний президента України Володимир Зеленський зверне увагу на цей факт кричущої несправедливості і вживе заходів до припинення кримінального переслідування невинної людини (Кирила Вишинського - ред.) і його звільнення. Практика показує, що саме діалог, ставить на чільне місце права і свободи конкретної людини, відкриває шлях для політичних і економічних переговорів, сприяє знаходженню взаєморозуміння між країнами і народами", - написала Москалькова.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення продовжити термін утримання під вартою колишнього головного редактора "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського до 22 липня.
Сьогодні виповнюється рівно рік з дня незаконного і несправедливого арешту головного редактора «РІА Новини Україна» Кирила Вишинського. Напередодні того фатального дня портал об'єктивно висвітлював святкування Дня перемоги в Україні. Тоді в найбільших містах країни в пам'ять про подвиг радянських солдатів пройшли масові акції, які, незважаючи на провокації з боку радикалів, зібрали безліч небайдужих людей. Можливо, публікації про це свято і стали серйозним каталізатором подій, які сталися 15 травня в офісі порталу «РІА Новини Україна». Всупереч нормам міжнародного права і здоровому глузду Кирило зазнає кримінального переслідування за професійну діяльність, за право вільно мислити і говорити. Простіше сказати - за інакомислення. Така ситуація не може бути терпима в сучасному цивілізованому світі. Ми неодноразово зверталися до влади України з проханням змінити журналісту запобіжний захід, об'єктивно розглянути справу і зняти з в'язня совісті звинувачення в державній зраді. Аналогічної позиції дотримується і ОБСЄ, яка в особі свого представника з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір напередодні заявила про те, що підтримає зусилля російської сторони, яка добивається звільнення з-під варти Кирила Вишинського. Щиро сподіваюся, що народно обраний президента України Володимир Зеленський зверне увагу на це факт кричущої несправедливості і вживе заходів до припинення кримінального переслідування невинної людини і його звільнення. Практика показує, що саме діалог, ставить на чільне місце права і свободи конкретної людини, відкриває шлях для політичних і економічних переговорів, сприяє знаходженню взаєморозуміння між країнами і народами. Закликаю журналістське і правозахисна спільнота, небайдужих людей у всьому світі, зробити нові зусилля із залучення суспільної уваги до переслідування журналіста, і активізувати боротьбу за його звільнення. # Вишинський # свободаслова # правачеловека # уполномоченнийпоправамчеловекаврф # Москалькова # омбудсмен #humanrights