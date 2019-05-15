Москалькова надеется, что Зеленский поможет перезагрузке отношений между странами

“Искренне надеюсь, что народно избранный президента Украины Владимир Зеленский обратит внимание на это факт вопиющей несправедливости и примет меры к прекращению уголовного преследования невиновного (Кирилла Вишинского — ред.) и его освобождению. Практика показывает, что именно диалог, ставящий во главу угла права и свободы конкретного человека, открывает путь для политических и экономических переговоров, способствует нахождению взаимопонимания между странами и народами”, — написала Москалькова.

Напомним, Печерский районный суд города Киева принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего главного редактора “РИА-Новости Украина” Кирилла Вышинского до 22 июля.



