Москалькова надеется, что Зеленский поможет перезагрузке отношений между странами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сможет поспособствовать освобождению главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вишинского, что может помочь перезагрузке отношений России и Украины. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает УНН.
“Искренне надеюсь, что народно избранный президента Украины Владимир Зеленский обратит внимание на это факт вопиющей несправедливости и примет меры к прекращению уголовного преследования невиновного (Кирилла Вишинского — ред.) и его освобождению. Практика показывает, что именно диалог, ставящий во главу угла права и свободы конкретного человека, открывает путь для политических и экономических переговоров, способствует нахождению взаимопонимания между странами и народами”, — написала Москалькова.
Напомним, Печерский районный суд города Киева принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего главного редактора “РИА-Новости Украина” Кирилла Вышинского до 22 июля.
Сегодня исполняется ровно год со дня незаконного и несправедливого ареста главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Накануне того рокового дня портал объективно освещал празднование Дня победы на Украине. Тогда в крупнейших городах страны в память о подвиге советских солдат прошли массовые акции, которые, несмотря на провокации со стороны радикалов, собрали множество неравнодушных людей. Возможно, публикации об этом празднике и стали серьезным катализатором событий, произошедших 15 мая в офисе портала «РИА Новости Украина». Вопреки нормам международного права и здравому смыслу Кирилл подвергается уголовному преследованию за профессиональную деятельность, за право свободно мыслить и говорить. Проще сказать — за инакомыслие. Такая ситуация не может быть терпима в современном цивилизованном мире. Мы неоднократно обращались к властям Украины с просьбой изменить журналисту меру пресечения, объективно рассмотреть дело и снять с узника совести обвинение в государственной измене. Аналогичной позиции придерживается и ОБСЕ, которая в лице своего представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира накануне заявила о том, что поддержит усилия российской стороны, добивающейся освобождения из-под стражи Кирилла Вышинского. Искренне надеюсь, что народно избранный президента Украины Владимир Зеленский обратит внимание на это факт вопиющей несправедливости и примет меры к прекращению уголовного преследования невиновного и его освобождению. Практика показывает, что именно диалог, ставящий во главу угла права и свободы конкретного человека, открывает путь для политических и экономических переговоров, способствует нахождению взаимопонимания между странами и народами. Призываю журналистское и правозащитное сообщество, неравнодушных людей во всём мире, предпринять новые усилия по привлечению общественного внимания к преследованию журналиста, и активизировать борьбу за его освобождение. #вышинский #свободаслова #правачеловека #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #москалькова #омбудсмен #humanrights