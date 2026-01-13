Морози не вщухають: якою буде погода в Україні 13 січня

$43.080.09
12 січня, 19:13 • 14101 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 24270 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 18582 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 20026 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 31524 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 18529 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20083 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 42241 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 38557 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30182 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН12 січня, 20:40 • 4148 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві12 січня, 21:21 • 10711 перегляди
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 3544 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами23:25 • 6504 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла00:39 • 10333 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 31510 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 35709 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 42232 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 38800 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 43285 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ніколас Мадуро
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Венесуела
Іран
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 34598 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 30184 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 35923 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 38011 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 94083 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Truth Social

Морози не вщухають: якою буде погода в Україні 13 січня

Київ • УНН

 • 0 перегляди

13 січня на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря становитиме від 8 до 13 градусів морозу.

Морози не вщухають: якою буде погода в Україні 13 січня

У вівторок, 13 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не очікується, лише в Карпатах і на Закарпатті пройде невеликий сніг, а у західних областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13° морозу; на півдні, південному сході країни та Закарпатті вдень 3-8° морозу (в Криму вдень близько 0°)

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -2°...-10°.

Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня11.01.26, 11:33 • 74521 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Карпати
Україна