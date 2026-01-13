Морози не вщухають: якою буде погода в Україні 13 січня
Київ • УНН
13 січня на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря становитиме від 8 до 13 градусів морозу.
У вівторок, 13 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не очікується, лише в Карпатах і на Закарпатті пройде невеликий сніг, а у західних областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13° морозу; на півдні, південному сході країни та Закарпатті вдень 3-8° морозу (в Криму вдень близько 0°)
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -2°...-10°.
