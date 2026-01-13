$43.080.09
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Графики отключений электроэнергии
Морозы не утихают: какой будет погода в Украине 13 января

Киев • УНН

 • 70 просмотра

13 января на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов мороза.

Морозы не утихают: какой будет погода в Украине 13 января

Во вторник, 13 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается, лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдет небольшой снег, а в западных областях утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 8-13° мороза; на юге, юго-востоке страны и Закарпатье днем 3-8° мороза (в Крыму днем около 0°)

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -2°...-10°.

Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января11.01.26, 11:33 • 74532 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Карпатские горы
Украина