Морозы не утихают: какой будет погода в Украине 13 января
Киев • УНН
13 января на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов мороза.
Во вторник, 13 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается, лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдет небольшой снег, а в западных областях утром местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 8-13° мороза; на юге, юго-востоке страны и Закарпатье днем 3-8° мороза (в Крыму днем около 0°)
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -2°...-10°.
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января11.01.26, 11:33 • 74532 просмотра